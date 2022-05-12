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Александр Шлеменко объяснил, почему не провёл бой по правилам бокса

Александр Шлеменко объяснил, почему не провёл бой по правилам бокса
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Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, почему пока не провёл поединок по правилам бокса. По словам Шлеменко, ему поступали предложения, но они его не устроили.

«С кем бы я хотел провести бой по правилам бокса? У меня были предложения от РЕН-ТВ, просто они не очень меня устроили. Предлагали смешных людей из мира поп-спорта. Но это уже не тот уровень для меня. Тот же Мага подрался с Дуродолой — это нормальный поединок.

Не смущает ли репутация РЕН-ТВ, где будет показан мой бой с Исмаиловым? Да какая разница? Главное — кто ты по жизни. Если ты по жизни сам весь такой грязный или клоун — серьёзным никогда не станешь. И наоборот, если ты серьёзный человек, тебя обстановка не испортит. Ты таким и останешься. Мы дерёмся не в бойцовском клубе РЕН-ТВ, а в RCC. То, что РЕН-ТВ его покажет, ничего не меняет», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!
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