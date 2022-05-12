Александр Шлеменко объяснил, почему не провёл бой по правилам бокса

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, почему пока не провёл поединок по правилам бокса. По словам Шлеменко, ему поступали предложения, но они его не устроили.

«С кем бы я хотел провести бой по правилам бокса? У меня были предложения от РЕН-ТВ, просто они не очень меня устроили. Предлагали смешных людей из мира поп-спорта. Но это уже не тот уровень для меня. Тот же Мага подрался с Дуродолой — это нормальный поединок.

Не смущает ли репутация РЕН-ТВ, где будет показан мой бой с Исмаиловым? Да какая разница? Главное — кто ты по жизни. Если ты по жизни сам весь такой грязный или клоун — серьёзным никогда не станешь. И наоборот, если ты серьёзный человек, тебя обстановка не испортит. Ты таким и останешься. Мы дерёмся не в бойцовском клубе РЕН-ТВ, а в RCC. То, что РЕН-ТВ его покажет, ничего не меняет», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.