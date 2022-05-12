Шлеменко: мне что Василевского, убить нужно? Мне его жизнь не нужна

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о том, что он не собирается проводить третий бой с Вячеславом Василевским.
«Мне третий бой с Василевским неинтересен. Два боя было, как мне нужно его побеждать? Он придумывает какие-то раздельные решения, которых не было. В первом бою я победил большинством голосом, во втором он сдался. Я спрашиваю его — ты признал поражение? Нет, не признал. Мне что, Славу убить в ринге нужно? Мне его жизнь не нужна, пусть радует своих детей.
Корешков сказал, что готов подраться с Василевским? Ну, если Женя сказал… Для меня Корешков фаворит этого боя. Следующего соперника Евгения назвать пока не могу. Как формальности будут улажены, объявим имя. Нам бы хотелось, чтобы это был иностранец», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
- 12 мая 2022
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