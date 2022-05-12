Ромеро: на данный момент бой против Мусаси меня мало интересует

Бывший боец UFC Йоэль Ромеро признался, что ему не интересен бой с Гегардом Мусаси в полутяжёлом весе.
«На данный момент бой против Мусаси меня мало интересует. Я хотел бы подраться с ним в среднем весе. Если он решит подняться в полутяжёлый вес для боя со мной, то этот поединок мне не будет интересен», — приводит слова Ромеро BJPenn.
Следующий бой в Bellator Йоэль Ромеро проведёт в Париже (Франция) 6 мая. Его соперником станет Алекс Полиззи. Изначально предполагалось, что соперником Ромеро станут Мелвин Манхуф, но ему не разрешили принять участие в соревнованиях, так как он находится под следствием.
Ромеро 13 побед и шесть поражений. Ромеро неудачно дебютировал в Bellator, уступив в первом поединке в промоушене Филу Дэвису.
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