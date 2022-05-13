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Трояновский победил Меметова и стал чемпионом России в первом полусреднем весе

Трояновский победил Меметова и стал чемпионом России в первом полусреднем весе
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский стал чемпионом России в весовой категории до 63,5 кг. Трояновский на вечере бокса в Москве оказался сильнее боксёра из Симферополя Рустема Меметова.

Бой завершился в третьем раунде — Меметов отказался продолжать поединок.

41-летний Трояновский одержал 30-ю победу в карьере. Всего на его счету 33 поединка, в которых он потерпел три поражения.

Меметов потерпел третье поражение в 11 поединках в карьере.

Для Эдуарда этот бой был первым с апреля 2021 года, когда он уступил соотечественнику Валерию Оганесяну. Любопытно, что Меметов последний свой официальный поединок проводил и вовсе в 2011 году. Для Рустема этот бой стал первым на территории России — ранее он выступал только на Украине.

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