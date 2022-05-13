Трояновский победил Меметова и стал чемпионом России в первом полусреднем весе
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский стал чемпионом России в весовой категории до 63,5 кг. Трояновский на вечере бокса в Москве оказался сильнее боксёра из Симферополя Рустема Меметова.
Бой завершился в третьем раунде — Меметов отказался продолжать поединок.
41-летний Трояновский одержал 30-ю победу в карьере. Всего на его счету 33 поединка, в которых он потерпел три поражения.
Меметов потерпел третье поражение в 11 поединках в карьере.
Для Эдуарда этот бой был первым с апреля 2021 года, когда он уступил соотечественнику Валерию Оганесяну. Любопытно, что Меметов последний свой официальный поединок проводил и вовсе в 2011 году. Для Рустема этот бой стал первым на территории России — ранее он выступал только на Украине.
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