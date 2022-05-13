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Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол — восьмой

Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол — восьмой
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

На втором месте рейтинга находится чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Третье место занимает обладатель титулов WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ. Ещё один украинец Василий Ломаченко занимает седьмое место. Российский боксёр Дмитрий Бивол, который 8 мая провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории с мексиканцем Саулем Альваресом, находится на восьмом месте. Сам Альварес расположился на шестой строчке.

ТОП-10 pound-for-pound (Р4Р) рейтинга по версии The Ring

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Эррол Спенс
  5. Хуан Франциско Эстрада
  6. Сауль Альварес
  7. Василий Ломаченко
  8. Дмитрий Бивол
  9. Джош Тейлор
  10. Роман Гонсалес
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