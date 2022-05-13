Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол — восьмой

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

На втором месте рейтинга находится чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Третье место занимает обладатель титулов WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ. Ещё один украинец Василий Ломаченко занимает седьмое место. Российский боксёр Дмитрий Бивол, который 8 мая провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории с мексиканцем Саулем Альваресом, находится на восьмом месте. Сам Альварес расположился на шестой строчке.

ТОП-10 pound-for-pound (Р4Р) рейтинга по версии The Ring