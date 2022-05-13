«Танцевать сложнее, чем драться». Монсон — про «Танцы со звёздами»

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на вопрос о виде спорта, которым он восхищается или который хотел бы попробовать.

«Мне нравится хоккей. Я хотел бы им заниматься, но пока что не могу из-за проблем с левым глазом. Также я участвовал в программе «Танцы со звёздами». Это было самое интересное, что мне приходилось делать в жизни. Но могу сказать, что танцевать тяжелее, чем драться», — приводит слова Монсона ИА «Бел.ру».

В последнем бою Монсон встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.