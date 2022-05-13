Александр Емельяненко: вопросы по серьёзности соперника ещё есть?

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись на тему предстоящего поединка с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние будет проведено по правилам бокса в сентябре. Оба бойца уже подписали контракты.



«Ну что, дождались? Вопросы по серьёзности соперника ещё есть? Спасибо всем, кто поддерживает, это придаёт дополнительные силы и мотивацию. Хейтеры тоже не расслабляйтесь, жду советы в комментариях», — написал Емельяненко.



Ранее ожиданиями от поединка Емельяненко и Дацика поделился российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

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