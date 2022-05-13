Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко: вопросы по серьёзности соперника ещё есть?

Александр Емельяненко: вопросы по серьёзности соперника ещё есть?
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись на тему предстоящего поединка с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние будет проведено по правилам бокса в сентябре. Оба бойца уже подписали контракты.

«Ну что, дождались? Вопросы по серьёзности соперника ещё есть? Спасибо всем, кто поддерживает, это придаёт дополнительные силы и мотивацию. Хейтеры тоже не расслабляйтесь, жду советы в комментариях», — написал Емельяненко.

Ранее ожиданиями от поединка Емельяненко и Дацика поделился российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

Спарринг Александра и Фёдора Емельяненко. Полный контакт!

«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года «Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022