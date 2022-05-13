Бетербиев — о победе Бивола: мне было бы неприятно побить человека на две категории ниже

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о поединке с участием россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса.
«Я не смотрел этот бой, но, как и все, думал, что Канело выиграет. Бивол — молодец. Боюсь лишнего сказать, чтобы никто ничего не подумал. Но Геннадий Головкин в 160 фунтах один раз свёл бой с Канело вничью, а в другой раз проиграл. У них были близкие поединки. Не стал бы считать победу над Канело большим достижением. В медийном плане да, но если взять чисто боксёрскую составляющую, то мне кажется, что это не так.
Если бы я сейчас побил человека на две весовые категории ниже, мне было бы, мягко говоря, неприятно. Это как в детстве старшие проверяют, смелый ты или нет. Я так это воспринимаю. Но в любом случае Бивол — молодец. Он сделал свою работу на отлично, выиграл. Мы не знаем историю Канело и почему у него не получилось, но Бивол в любом случае проделал хорошую работу, молодец», — сказал Бетербиев в интервью на канале ММАТИКА в YouTube.
Напомним, бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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