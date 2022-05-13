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Пётр Ян посетил Колизей. Фото

Пётр Ян посетил Колизей. Фото
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Известный российский боец ММА Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с отдыха.

«Сегодня побывали в Колизее — место с огромной историей», — подписал фото Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, на турнире UFC 273, состоявшемся в ночь на 10 апреля мск, Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом в бою-реванше. Поединок завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. В первом бою Стерлинг тоже одержал победу. Ян, доминировавший на протяжении большей части боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок, после чего пояс отдали ему.

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