«Все боятся произносить моё имя». Махачев — о бое с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, вновь высказавшись о желании провести поединок с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.



«Продолжаю звать Чарльза с 2019 года, но все боятся произносить моё имя», — написал Махачев.



Махачев последний поединок провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам после того боя одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.



Оливейра в ночь на 8 мая мск одолел американца Джастина Гэтжи.

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