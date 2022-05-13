«Все боятся произносить моё имя». Махачев — о бое с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, вновь высказавшись о желании провести поединок с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Продолжаю звать Чарльза с 2019 года, но все боятся произносить моё имя», — написал Махачев.
Махачев последний поединок провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам после того боя одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
Оливейра в ночь на 8 мая мск одолел американца Джастина Гэтжи.
Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
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