«Мудрый шаг с его стороны». Рокхолд — об отказе Чимаева проводить с ним бой

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд рассказал, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отказался проводить с ним поединок летом прошлого года, решив сконцентрироваться на выступлении в полусредней весовой категории.
«Хамзат не принял бой, хотя мы были настроены на то, чтобы подраться. Но он хотел остаться в 170 фунтах. Я думаю, что на тот момент это был мудрый шаг с его стороны», — приводит слова Рокхолда BJ Penn со ссылкой на его интервью на канале ESPN MMA в YouTube.
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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