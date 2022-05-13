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Тим Цзю отреагировал на победу Бивола в бою с Альваресом

Тим Цзю отреагировал на победу Бивола в бою с Альваресом
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Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю оценил победу россиянина Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бивол — отличный боец. Он провёл 300 боёв в любителях, это боец чемпионского уровня. Поэтому сложно победить такого парня, как он», — сказал Цзю в интервью на канале Little Giant Boxing в YouTube.

Напомним, поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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