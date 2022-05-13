Тим Цзю отреагировал на победу Бивола в бою с Альваресом

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю оценил победу россиянина Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.



«Бивол — отличный боец. Он провёл 300 боёв в любителях, это боец чемпионского уровня. Поэтому сложно победить такого парня, как он», — сказал Цзю в интервью на канале Little Giant Boxing в YouTube.

Напомним, поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: