А. Емельяненко: было бы круто снять совместный фильм с бойцами по типу «Охота на пиранью»
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о желании сделать с другими бойцами совместный фильм.
«Многие бойцы сейчас стали сниматься в фильмах и сериалах. Я ещё 10 лет назад снялся в фильме «Двенадцать месяцев», 2013 г. Было бы круто снять совместный фильм с бойцами по типу фильма «Охота на пиранью», как считаете? Посмотрели бы?» — написал Емельяненко.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
Александр Емельяненко призвал подписчиков тренироваться:
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