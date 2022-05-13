А. Емельяненко: было бы круто снять совместный фильм с бойцами по типу «Охота на пиранью»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о желании сделать с другими бойцами совместный фильм.

«Многие бойцы сейчас стали сниматься в фильмах и сериалах. Я ещё 10 лет назад снялся в фильме «Двенадцать месяцев», 2013 г. Было бы круто снять совместный фильм с бойцами по типу фильма «Охота на пиранью», как считаете? Посмотрели бы?» — написал Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Александр Емельяненко призвал подписчиков тренироваться: