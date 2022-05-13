Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях 35-летний британец Амир Хан принял решение завершить карьеру.
«Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Я счастлив, что у меня была такая удивительная карьера, которая длилась более 27 лет. Хотел бы сказать сердечное спасибо невероятным командам, с которыми я поработал, а также моей семье, друзьям и фанатам за всю любовь и поддержку, которую они мне оказывали», — написал Хан в своих социальных сетях.
В общей сложности Амир провёл 40 боёв, в 34 поединках праздновав победы, 21 из которых была добыта нокаутами. В последнем поединке, состоявшемся в феврале 2022 года, Амир потерпел поражение техническим нокаутом в бою с соотечественником Келлом Бруком. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах завоевал серебряную медаль в весовой категории до 60 кг.
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