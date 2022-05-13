Штырков и Мохнаткин проведут бой по боксу 27 мая в Омске

27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард» пройдёт вечер профессионального бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованного промоутерской компании Generation и телеканалом РЕН ТВ, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.
В рамках шоу поединок по правилам бокса проведут известные российские бойцы смешанных единоборств Иван Штырков и Михаил Мохнаткин. Оба бойца дебютируют в профессиональном боксе на вечере в Омске.
В главном бою вечера в 10-раундовом поединке встретятся россиянин Алексей Папин (13-1-0, КО 12) и Дилан Прашович (15-2-0, КО 12) из Черногории.
В со-главном бою вечера на профессиональном ринге дебютирует прославленный омский боксер Алексей Тищенко. Тищенко — двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. В 2011 году он заявил о завершении спортивной карьеры, однако спустя 11 лет решил провести свой первый бой на профессиональном ринге. Соперником 37-летнего Тищенко станет 42-летний венесуэлец Нехомар Сермено (27-8-1, КО 16). Последний бой Сермено провел в октябре 2021 года и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
- 13 мая 2022
-
17:26
-
16:14
-
16:00
-
15:15
-
14:52
-
14:20
-
13:30
-
12:43
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:14
-
02:52
-
00:46
- 12 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
22:05
-
20:52
-
19:57
-
18:44
-
17:47
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:34
-
15:31