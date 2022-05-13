Штырков и Мохнаткин проведут бой по боксу 27 мая в Омске

27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард» пройдёт вечер профессионального бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованного промоутерской компании Generation и телеканалом РЕН ТВ, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

В рамках шоу поединок по правилам бокса проведут известные российские бойцы смешанных единоборств Иван Штырков и Михаил Мохнаткин. Оба бойца дебютируют в профессиональном боксе на вечере в Омске.

В главном бою вечера в 10-раундовом поединке встретятся россиянин Алексей Папин (13-1-0, КО 12) и Дилан Прашович (15-2-0, КО 12) из Черногории.



В со-главном бою вечера на профессиональном ринге дебютирует прославленный омский боксер Алексей Тищенко. Тищенко — двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. В 2011 году он заявил о завершении спортивной карьеры, однако спустя 11 лет решил провести свой первый бой на профессиональном ринге. Соперником 37-летнего Тищенко станет 42-летний венесуэлец Нехомар Сермено (27-8-1, КО 16). Последний бой Сермено провел в октябре 2021 года и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.