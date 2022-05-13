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Фергюсон: не помню ничего с начала второго раунда и до тех пор, пока не очнулся в скорой

Фергюсон: не помню ничего с начала второго раунда и до тех пор, пока не очнулся в скорой
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Американский боец Тони Фергюсон разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к болельщикам.

«В прошлую субботу я пропустил сильный удар по куполу в октагоне. Это надолго выключило меня. Было странное ощущение, я не помню ничего с начала второго раунда и до тех пор, пока не очнулся в машине скорой помощи. Каждый день благодарен богу, что смог вернуться в реальность.

Кроме шуток, я не хотел вас напугать. Я должен был сделать что-то другое — например, держать «руки поднятыми, а подбородок опущенным». Моя вина, что я проиграл, отдам должное Майклу Чендлеру за красивый удар. Мне есть над чем работать. Одна битва за раз», — написал Тони Фергюсон в своих социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

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