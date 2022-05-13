Депортированного из России таджикского бойца Чоршанбиева приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Таджикский боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев был приговорён к восьми с половиной годам тюремного заключения, сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что таджикский суд постановил, что боец причастен к призывам устроить государственный переворот.
Напомним, в 2021 году боец был задержан в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Позднее выяснилось, что боец ММА нарушил режим пребывания на территории России и ему грозит выдворение за пределы страны.
В итоге его признали виновным в нарушении правил пребывания в России и приняли решение о депортации. По приезде на родину он был задержан.
Последний поединок Чоршанбиев провёл с Маратом Исаевым. Бой проходил по правилам бокса в сентябре 2021 года и завершился победой Исаева.
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