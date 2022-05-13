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Выставочный бой Флойда Мейвезера и Дона Мура перенесён из-за смерти президента ОАЭ

Выставочный бой Флойда Мейвезера и Дона Мура перенесён из-за смерти президента ОАЭ
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Выставочный поединок, в котором должны встретиться бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и американец Дон Мур, будет перенесён, сообщил в своих социальных сетях директор Global Titans Удай Сингх. Причиной переноса боя стала смерть президента ОАЭ, Шейха Халифы бен Заида. Новая дата поединка будет объявлена позднее.

В связи с этим событием министерство по делам президента ОАЭ объявило о 40-дневном трауре.

Бой должен был пройти в Дубае 14 мая.

Мейвезер находился на пенсии с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 после почти 20-летней карьеры. Однако в июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победитель объявлен не был.

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