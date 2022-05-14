Соннен назвал лучший вариант следующего соперника для Нейта Диаза

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что лучшим вариантом для следующего поединка Нейта Диаза является бой с Майклом Чендлером.



«Думаю, нет никаких сомнений, и вы со мной согласитесь, что если и есть бой, который необходимо организовать, то это поединок Нейта Диаза и Майкла Чендлера. Пусть организаторы, которые работают над ним, знают, что за этим противостоянием стоит большая масса фанатов. У меня нет лучшей идеи. Никто не вызывает Диаза, потому что они боятся оказаться в дурацкой ситуации в этом поединке. Никто не вызывает Чендлера, потому что они боятся пропустить удар ногой и упасть лицом вниз. Так что нужно собрать этих парней вместе. Мне кажется, это лучшая идея», — приводит слова Чейла Соннена Sportskeeda.



Ранее Диаз и Чендлер договорились провести бой в социальных сетях.