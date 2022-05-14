Маккарти считает, что Оливейра победил бы Махачева

Бывший рефери ММА, ныне комментатор Bellator Джон Маккарти считает, что бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра победил бы россиянина Ислама Махачева.



«Думаю, что сейчас Оливейра бы победил. Есть огромная разница между тем Чарльзом, который дрался в 2019 году с Кевином Ли, и теперешним Оливейрой. Есть даже разница между нынешним Чарльзом и тем, что побеждал Гэтжи. Разница в уверенности. Оливейра верит в себя и свои способности. Он решил драться с Гэтжи в стойке и нашел у него уязвимые места, когда Джастин нырнул головой», — приводит слова Маккарти Sportskeeda.



В минувшие выходные Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.