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Конор Макгрегор отреагировал на смерть президента ОАЭ

Конор Макгрегор отреагировал на смерть президента ОАЭ
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об уходе из жизни президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида.

«Я скорблю вместе с народом ОАЭ в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида. Его наследие имеет историческое значение», — написал Макгрегор.

Напомним, из-за смерти бен Заида был отменён выставочный поединок, в котором должны были принять участие экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и представитель США Дон Мур. Противостояние должно было состояться в Дубае 14 мая.

В последнем бою Макгрегор в ночь с 10 на 11 июля мск уступил бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье.

Две девушки, которых часто видят рядом с Конором Макгрегором:

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