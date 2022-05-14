Конор Макгрегор отреагировал на смерть президента ОАЭ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об уходе из жизни президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида.
«Я скорблю вместе с народом ОАЭ в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида. Его наследие имеет историческое значение», — написал Макгрегор.
Напомним, из-за смерти бен Заида был отменён выставочный поединок, в котором должны были принять участие экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и представитель США Дон Мур. Противостояние должно было состояться в Дубае 14 мая.
В последнем бою Макгрегор в ночь с 10 на 11 июля мск уступил бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье.
Две девушки, которых часто видят рядом с Конором Макгрегором:
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