Сергей Ковалёв — Тервел Пулев: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв и представитель Болгарии Тервел Пулев.
Показ спортивного шоу будет проводиться компанией Triller Fight Club, традиционно работающей по системе платных трансляций. «Чемпионат» также проведёт текстовую трансляцию турнира.
Бойцовский вечер начнётся в 1:00 мск. Поединок Ковалёва и Пулева стартует не ранее 4:00 по московскому времени.
38-летний Ковалёв в последний раз сражался в ноябре 2019 года. Тогда россиянин дрался с мексиканцем Саулем Альваресом, уступил ему нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. Всего Сергей провёл 39 боёв, праздновав победу в 34 поединках, четыре раза уступив, а один бой был признан ничейным.
39-летний Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 – нокаутом).
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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