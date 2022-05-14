Умар Кремлёв переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса
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Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) россиянин Умар Кремлёв по итогам внеочередного конгресса организации в Стамбуле переизбран на новый срок. Об этом информирует пресс-служба IBA.
Кремлёв был единственным кандидатом на выборах. Ранее недействительной была признана кандидатура голландца Бориса ван дер Фёрста по причине нарушений правил IВА из-за его участия в другой международной боксёрской организации.
Кремлёв занял пост генерального секретаря Федерации бокса России в феврале 2017 года. В ноябре 2018-го он вошёл в исполком Международной ассоциации бокса, а в декабре 2020 года Умара избрали президентом IBA.
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