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Пулев перевесил Ковалёва перед их очным боем

Пулев перевесил Ковалёва перед их очным боем
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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв и его соперник, представитель Болгарии Тервел Пулев, приняли участие в официальной процедуре взвешивания перед очным боем. Их поединок состоится в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в рамках вечера бокса и станет главным событием спортивного шоу.

Ковалёв показал на весах 196,5 фунта (89 кг). Вес Пулева составил 197,5 фунта (89,6 кг).

Напомним, Ковалёв последний бой проводил в ноябре 2019 года. Тогда Сергей сражался с представителем Мексики Саулем Альваресом, уступил ему нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности Ковалёв провёл 39 боёв, праздновав победу в 34 поединках, четыре раза уступив, а один бой был признан ничейным.

Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 – нокаутом).

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