Пулев перевесил Ковалёва перед их очным боем

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв и его соперник, представитель Болгарии Тервел Пулев, приняли участие в официальной процедуре взвешивания перед очным боем. Их поединок состоится в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в рамках вечера бокса и станет главным событием спортивного шоу.
Ковалёв показал на весах 196,5 фунта (89 кг). Вес Пулева составил 197,5 фунта (89,6 кг).
Напомним, Ковалёв последний бой проводил в ноябре 2019 года. Тогда Сергей сражался с представителем Мексики Саулем Альваресом, уступил ему нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности Ковалёв провёл 39 боёв, праздновав победу в 34 поединках, четыре раза уступив, а один бой был признан ничейным.
Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 – нокаутом).
Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров:
- 14 мая 2022
-
11:55
-
11:10
-
10:59
-
10:19
-
09:39
-
09:17
-
01:37
-
01:06
-
00:00
- 13 мая 2022
-
22:44
-
22:04
-
20:28
-
19:53
-
18:45
-
17:26
-
16:14
-
16:00
-
15:15
-
14:52
-
14:20
-
13:30
-
12:43
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:14
-
02:52
-
00:46
- 12 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
22:05