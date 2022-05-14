Пулев перевесил Ковалёва перед их очным боем

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв и его соперник, представитель Болгарии Тервел Пулев, приняли участие в официальной процедуре взвешивания перед очным боем. Их поединок состоится в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в рамках вечера бокса и станет главным событием спортивного шоу.



Ковалёв показал на весах 196,5 фунта (89 кг). Вес Пулева составил 197,5 фунта (89,6 кг).



Напомним, Ковалёв последний бой проводил в ноябре 2019 года. Тогда Сергей сражался с представителем Мексики Саулем Альваресом, уступил ему нокаутом и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности Ковалёв провёл 39 боёв, праздновав победу в 34 поединках, четыре раза уступив, а один бой был признан ничейным.



Пулев ещё не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 – нокаутом).

Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров: