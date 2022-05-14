Дастин Порье ответил на вызов со стороны Колби Ковингтона

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что согласен провести поединок с соотечественником Колби Ковингтоном.



«30 июля. Вызов принят», — написал Порье в своих социальных сетях.



Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.



Ковингтон в последнем бою одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Колби праздновал победу единогласным решением судей.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: