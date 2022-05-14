Дастин Порье ответил на вызов со стороны Колби Ковингтона
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что согласен провести поединок с соотечественником Колби Ковингтоном.
«30 июля. Вызов принят», — написал Порье в своих социальных сетях.
Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе.
Ковингтон в последнем бою одолел соотечественника Хорхе Масвидаля. Колби праздновал победу единогласным решением судей.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
Комментарии
- 14 мая 2022
-
11:55
-
11:10
-
10:59
-
10:19
-
09:39
-
09:17
-
01:37
-
01:06
-
00:00
- 13 мая 2022
-
22:44
-
22:04
-
20:28
-
19:53
-
18:45
-
17:26
-
16:14
-
16:00
-
15:15
-
14:52
-
14:20
-
13:30
-
12:43
-
12:22
-
12:00
-
11:45
-
11:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:14
-
02:52
-
00:46
- 12 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
22:05
Партнерский контент