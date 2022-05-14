«Ты просто лежишь — это не ММА». Глава Bellator раскритиковал бой Пэйдж — Сторли

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о поединке с участием англичанина Майкла Пейджа и представителя США Логана Сторли на турнире Bellator 281. Бойцы сражались за временный титул в полусреднем весе. Победу раздельным решением судей праздновал Сторли.



«Пейдж знал, что сражается с борцом мирового уровня. И, честно говоря, я думаю, что Логану тоже есть над чем поработать, потому что нельзя просто лежать на ком-то и думать, что выиграешь и наберёшь очки. Это не ММА. Если кто-то собирается лишь бороться, то нужно заниматься этим видом спорта.



В моём представлении все бойцы обязаны совершенствоваться. И это нужно не только для них. Они должны это делать для зрителей, болельщиков. В общем, они должны совершенствоваться в дисциплинах, в которых не сильны. Вот что я бы сказал Логану, если бы он был здесь: «Ты отличный борец. Но пришло время стать великим бойцом ММА». Не должно всё ограничиваться одной лишь борьбой», — приводит слова Кокера MMA Fighting.

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