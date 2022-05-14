«Боритесь каждый день». Хабиб показал фото с Махачевым и Тухуговым на тренировке

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото со своими товарищами Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым, сделанное на тренировке.

«Здорово провёл день грэпплинга вместе с моими братьями. Чтоб спина не болела, боритесь каждый день», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив во втором раунде удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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