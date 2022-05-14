Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

А. Емельяненко — Максу Топору: хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь

А. Емельяненко — Максу Топору: хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к соотечественнику Максиму Щербакову по прозвищу Топор.

«Топор, ты хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь. Слов поменьше — больше дела. Если хочешь подраться, подерись сначала с моим менеджером Никитой. Он тебе надаёт подзатыльников», — сказал Емельяненко.

А. Емельяненко — Максу Топору: хочешь остаться без топорища?

Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года «Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко против Дацика — главный фрик-бой года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022