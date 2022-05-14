А. Емельяненко — Максу Топору: хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где обратился к соотечественнику Максиму Щербакову по прозвищу Топор.
«Топор, ты хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь. Слов поменьше — больше дела. Если хочешь подраться, подерись сначала с моим менеджером Никитой. Он тебе надаёт подзатыльников», — сказал Емельяненко.
А. Емельяненко — Максу Топору: хочешь остаться без топорища?
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
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