Ковалёв — о бое с Пулевым: я должен закончить боксёрскую карьеру, завоевав титул

Российский боксёр Сергей Ковалёв высказался о поединке с болгарином Тервелом Пулевым, который станет для него дебютным в первом тяжёлом весе. Бой состоится в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) и начнётся не ранее 4:00 мск.
«Я просто счастлив, что не испытываю никакого голода. Сейчас я абсолютно спокоен и могу как следует поспать, сохранив энергию. Не нужно бороться с весогонкой. Когда мне приходилось сбрасывать вес до 175 фунтов в течение двух последних лет, на сон оставалось всего четыре часа. Всего четыре! Теперь я очень счастлив.
Я не хочу прекращать боксёрскую карьеру после предыдущего поражения. Своим примером я намерен показать сыну, что нужно никогда не сдаваться. Я должен закончить свою боксёрскую карьеру, завоевав титул», — приводит слова Ковалёва Boxingscene со ссылкой на DAZN Boxing Show.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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