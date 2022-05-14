У Ислама Мамедова сменился соперник по дебютному поединку в лиге Хабиба

33-летний российский боец Bellator в лёгком весе Ислам Мамедов узнал имя своего следующего соперника, сообщает пресс-служба Eagle FC. Изначально планировалось, что Мамедов следующий поединок проведёт против кубинца Йосдениса Седено в лиге Хабиба Нурмагомедова 20 мая в США, однако Седено снялся с боя.
Кубинца в этом поединке заменит американский боец смешанных единоборств Зак Зейн.
Мамедов в прошлом поединке уступил раздельным решением судей экс-чемпиону UFC в лёгком весе Бенсону Хендерсону. Бой прошёл 29 января 2022 года на турнире Bellator 273 в Финиксе, США. Всего на счету Мамедова 22 боя в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел два поражения.
Зак Зейн имеет в своём послужном списке 26 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел 11 поражений.
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