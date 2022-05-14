Шон О'Мэлли: бой Махачева и Оливейры — сумасшедший поединок

Боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался по поводу возможного боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
«Это настоящее безумие, что Оливейру в каждом бою роняют в первом раунде. Он просто прёт вперёд. Это дикость. Оливейра падает, лежит на спине, а после приходит в себя. Никто не хочет проходить в гард, потому что все знают, насколько он опасен. Ислам же сделал бы это. Уронил бы он Чарльза? Он бы мог, его ударка достаточно ловкая. Это был бы сумасшедший бой», — рассказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.
В минувшие выходные Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.
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