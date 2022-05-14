Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О'Мэлли: бой Махачева и Оливейры — сумасшедший поединок

Шон О'Мэлли: бой Махачева и Оливейры — сумасшедший поединок
Комментарии

Боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался по поводу возможного боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

«Это настоящее безумие, что Оливейру в каждом бою роняют в первом раунде. Он просто прёт вперёд. Это дикость. Оливейра падает, лежит на спине, а после приходит в себя. Никто не хочет проходить в гард, потому что все знают, насколько он опасен. Ислам же сделал бы это. Уронил бы он Чарльза? Он бы мог, его ударка достаточно ловкая. Это был бы сумасшедший бой», — рассказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

В минувшие выходные Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.

Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева Оливейре нужно забыть про пояс. Хабиб сделает всё, чтобы бразильца бросили под Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022