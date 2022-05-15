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Расписание турнира Ковалёв — Пулев. Сергей выйдет на ринг не ранее 6:30 мск

Расписание турнира Ковалёв — Пулев. Сергей выйдет на ринг не ранее 6:30 мск
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Уже сегодня, в ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) российский боксёр первого тяжёлого веса Сергей «Крашер» Ковалёв (34-4-1) в десятираундовом поединке сойдётся с поляком Тервелом Пулевым (16-0-0).

В соцсетях Тервела Пулева появились тайм-коды турнира, исходя из которых стало известно, что предварительный кард начинается в 2:00 мск, в ходе которого состоятся три поединка: Амадо Варгас — Анел Дудо, Фернандо Варгас старший — Теренс Джармон, Эван Холифилд — Джермейн Малдональд. Также запланированы некоторые интервью с бойцами.

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Затем, в 4:00 мск, начинается основное шоу боксёрского вечера, включающее выступление хип-хоп исполнителей Cypress Hill vs Onix, после которого начинается бой Эмилиано Варгас — Марк Сальгадо.

На главные поединки турнира: Кубрат Пулев — Джерри Форест и Тервел ПулевСергей Ковалёв точного времени начала нет. Предполагаем, что Сергей выйдет в ринг не ранее 06:30 по Москве.

Напомним, что «Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка Пулев – Ковалёв.

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