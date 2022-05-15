Петроски в первом раунде удушающим приёмом победил Максимова на UFC Вегас 54

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты проходит турнир UFC Вегас 54, в котором в рамках первого боя предварительного карда сошлись представители среднего веса – 24-летний американец Ник Максимов (10-2 в ММА) и его 30-летний соотечественник Ник Петроски (13-0 в ММА).

Поединок завершён победой в исполнении Петроски в первом раунде удушающим приёмом. Таким образом, Ник одержал третью кряду победу в UFC, не потерпев ранее ни одного поражения в престижном промоушене. Для Максимова это поражение стало первым в UFC, ранее он одержал две победы.

Напомним, в главном событии турнира встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович и Александар Ракич. По итогам взвешивания Блахович оказался чуть тяжелее Ракича, показав на весах результат 93,21 кг против 92,99 кг у Ракича.