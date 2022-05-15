Сын Холифилда отправлен в нокаут в боксёрском вечере с главным боем Ковалёв — Пулев

Сегодня, в ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) проходит боксёрский вечер, в рамках которого в предварительном карде турнира состоялся бой между Эваном Холифилдом (8-0, 6-0 КО), являющегося сыном легендарного боксёра Эвандера Холифилда, которому противостоял Джермейн Макдональд.

Бой прошёл в первом среднем весе (до 69,9 кг) и завершился поражением нокаутом сына Холифилда, которое стало для него первым в карьере. Макдональд наглядно продемонстрировал все слабые места Эвана. Роковым стал правый хук в челюсть, после которого рефери и остановил бой, несмотря на то, что Холифилд пытался встать после счёта на «девять».

В главном событии вечера российский боксёр первого тяжёлого веса Сергей «Крашер» Ковалёв (34-4-1) в десятираундовом поединке сойдётся с поляком Тервелом Пулевым (16-0-0).

Семь проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину.

Напомним, что «Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка Пулев – Ковалёв.