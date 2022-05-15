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Чарло стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе

Чарло стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе
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В ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) американский боксёр первого среднего веса Джермелл Чарло в десятираундовом поединке сошёлся с аргентинцем Брайаном Кастаньо.

Чарло нокаутировал Кастаньо в 10-м раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Напомним, российский боксёр Тимофей Цзю является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.

В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и продлился 12 раундов, по итогам которых все судьи присудили победу Тимофею.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

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