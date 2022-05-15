Блахович победил Ракича техническим нокаутом в главном бою UFC Вегас 54

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» в эти минуты завершился турнир UFC Вегас 54, в котором в рамках основного карда в главном бою сошлись представители полутяжёлого веса – 39-летний поляк Ян Блахович и 30-летний представитель Сербии Александар Ракич. По итогам взвешивания Блахович оказался чуть тяжелее Ракича, показав на весах результат 93,21 кг против 92,99 кг у Ракича.



Поединок завершён победой в исполнении Блаховича техническим нокаутом. Его соперник из Сербии получил травму колена, из-за чего не смог далее продолжить поединок. После боя он не смог передвигаться самостоятельно.



Напомним, в соглавном событии турнира встретились представители полутяжёлого веса – 30-летний американец Райан Спэнн и 28-летний представитель Молодовы Ион Куцелаба.



Поединок завершён победой в исполнении Спэнна в первом раунде удушающим приёмом.