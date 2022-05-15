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Стали известны судейские записки боя Сергея Ковалёва и Тервела Пулева

Стали известны судейские записки боя Сергея Ковалёва и Тервела Пулева
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В ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) прошёл вечер бокса, в главном поединке которого сражались россиянин Сергей Ковалёв и представитель Болгарии Тервел Пулев. По итогам поединка, который продлился 10 раундов, победу праздновал Ковалёв.

Согласно запискам, все три арбитра отдали победу Сергею: двое — со счётом 98-92, а третий — со счётом 97-93.

Всего Ковалёв провёл 40 боёв. Он одержал 35 побед, четыре раза терпел поражения, а одно противостояние было признано ничейным. Для Пулева это поражение стало первым в карьере на профессиональном ринге. Перед этим он одержал 16 побед (из них 13 – нокаутом).

Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров:

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