Стали известны бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 54

Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 54, который состоялся в ночь с 14 на 15 мая мск. Каждому из участников спортивного шоу досталась сумма в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба UFC.



Денежный приз за лучшее выступление вечера достался американцу Раяну Спэнну (одолел представителя Молдовы Иона Куцелабу удушающим приёмом) и мексиканцу Мануэлю Торресу (праздновал победу техническим нокаутом в бою с Фрэнком Камачо).



Лучший бой вечера был признан поединок, в котором сразились Кэтлин Чукагян и Аманда Рибас (победа Чукагян раздельным решением судей).



В главном бою турнира, напомним, представитель Польши Ян Блахович победил техническим нокаутом Александара Ракича из Сербии.