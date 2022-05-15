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Стали известны бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 54

Стали известны бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 54
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Названы имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 54, который состоялся в ночь с 14 на 15 мая мск. Каждому из участников спортивного шоу досталась сумма в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба UFC.

Денежный приз за лучшее выступление вечера достался американцу Раяну Спэнну (одолел представителя Молдовы Иона Куцелабу удушающим приёмом) и мексиканцу Мануэлю Торресу (праздновал победу техническим нокаутом в бою с Фрэнком Камачо).

Лучший бой вечера был признан поединок, в котором сразились Кэтлин Чукагян и Аманда Рибас (победа Чукагян раздельным решением судей).

В главном бою турнира, напомним, представитель Польши Ян Блахович победил техническим нокаутом Александара Ракича из Сербии.

Блахович победил из-за нелепой травмы соперника. Польская мощь куда-то выветрилась. Видео Блахович победил из-за нелепой травмы соперника. Польская мощь куда-то выветрилась. Видео
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