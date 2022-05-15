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Результаты всех боёв UFC Вегас 54 с главным поединком Блахович — Ракич

Результаты всех боёв UFC Вегас 54 с главным поединком Блахович — Ракич
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В ночь с 14 на 15 мая мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 54, в главном событии которого встречались бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, поляк Ян Блахович и представитель Австрии Александар Ракич.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Основной кард:

Блахович в третьем раунде победил Ракича техническим нокаутом.

Раян Спэнн одолел Иона Куцелабу удушающим приёмом в первом раунде.

Дэйви Грант праздновал победу нокаутом в бою с Луисом Смолкой.

Кэтлин Чукагян победила Аманду Рибас раздельным решением судей.

Мануэль Торрес техническим нокаутом в первом раунде победил Фрэнка Камачо.

Аллан Насименто одолел Джейка Хэдли единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Вивиани Арауджо победила Андреа Ли единогласным решением судей.

Майкл Джонсон одолел Алана Патрика нокаутом во втором раунде.

Вирна Яндироба победила Анджелу Хилл единогласным решением судей.

Тацуро Таира праздновал победу единогласным решением судей в поединке с Карлосом Канделарио.

Андре Петроски победил в первом раунде Ника Максимова удушающим приёмом.

Блахович победил из-за нелепой травмы соперника. Польская мощь куда-то выветрилась. Видео Блахович победил из-за нелепой травмы соперника. Польская мощь куда-то выветрилась. Видео
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