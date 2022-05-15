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Григорий Дрозд рассказал, в каком случае Ковалёв будет готов бороться за чемпионский пояс

Григорий Дрозд рассказал, в каком случае Ковалёв будет готов бороться за чемпионский пояс
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд высказался о победе соотечественника Сергея Ковалёва, одержанной им в поединке с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.

«По уровню бокса мало кто мог сомневаться, что Сергей будет лучше. За его плечами огромное количество чемпионских боёв. Были вопросы только в том, что это новая весовая категория. Сергей спокойно справился, провёл очень классный поединок.

Если Ковалёв чувствует физическую готовность пахать на тренировках, если готов перезагрузиться, то он готов и побороться за чемпионский титул. Здесь вопрос в том, насколько он готов выкладываться, потому что вся его прошлая карьера — очень большой труд», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров:

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