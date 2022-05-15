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Менеджер Ковалёва отреагировал на его победу в бою с Пулевым

Менеджер Ковалёва отреагировал на его победу в бою с Пулевым
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Эгис Климас, менеджер российского боксёра Сергея Ковалёва, прокомментировал его победу в поединке с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.

«Мы вернулись в новой весовой категории. Поздравляю Сергея с дебютом в первом тяжёлом весе», — написал Климас в своих социальных сетях.

Напомним, бой Ковалёва и Пулева состоялся в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Поединок продлился 10 раундов. Сергей праздновал победу единогласным решением судей.

В общей сложности Ковалёв провёл 40 боёв, в которых одержал 35 побед, четыре раза терпел поражения, а одно противостояние было признано ничейным. Для Пулева это поражение стало первым в карьере на профессиональном ринге. Перед этим он одержал 16 побед (из них 13 – нокаутом).

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