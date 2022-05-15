«Получит люлей». Макс Топор отреагировал на слова Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Максим Щербаков по прозвищу Топор ответил на недавние высказывания в свой адрес со стороны соотечественника Александра Емельяненко.



«Очень много говоришь. Слов поменьше — больше дела. Если хочешь подраться, подерись сначала с моим менеджером Никитой. Он тебе надаёт подзатыльников», — говорил ранее Емельяненко.

А. Емельяненко — Максу Топору: хочешь остаться без топорища?

«Получит люлей твой жирный менеджер Никита. Потом до тебя доберусь», — ответил в своих социальных сетях Щербаков.



В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках и завершилось победой Александра. Щербаков в последнем бою уступил Денису Вильданову. Поединок проходил на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».