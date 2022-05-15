Блахович обратился к Тейшейре после победы над Ракичем

Польский боец ММА Ян Блахович прокомментировал победу, одержанную им в поединке с представителем Сербии Александаром Ракичем на турнире UFC Вегас 54, а также обратился к чемпиону UFC в полутяжёлом весе Гловеру Тейшейре.



«Я вернулся! Спасибо всем за поддержку. Гловер, удачи в следующем бою. Надеюсь, скоро снова увидимся в октагоне», — написал Блахович в своих социальных сетях.



Напомним, Блахович одолел Ракича техническим нокаутом. Александар получил травму колена, из-за чего не смог продолжить поединок. После боя он не мог передвигаться самостоятельно.



Тейшейра 12 июня проведёт поединок с представителем Чехии Иржи Прохазкой. Бой будет носить статус титульного.

Чемпион UFC Ян Блахович показал видео на вершине горы: