Блахович обратился к Тейшейре после победы над Ракичем
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Польский боец ММА Ян Блахович прокомментировал победу, одержанную им в поединке с представителем Сербии Александаром Ракичем на турнире UFC Вегас 54, а также обратился к чемпиону UFC в полутяжёлом весе Гловеру Тейшейре.
«Я вернулся! Спасибо всем за поддержку. Гловер, удачи в следующем бою. Надеюсь, скоро снова увидимся в октагоне», — написал Блахович в своих социальных сетях.
Напомним, Блахович одолел Ракича техническим нокаутом. Александар получил травму колена, из-за чего не смог продолжить поединок. После боя он не мог передвигаться самостоятельно.
Тейшейра 12 июня проведёт поединок с представителем Чехии Иржи Прохазкой. Бой будет носить статус титульного.
Чемпион UFC Ян Блахович показал видео на вершине горы:
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