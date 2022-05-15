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Абдель-Азиз назвал бойца, который достоин того, чтобы сразиться за титул UFC с Махачевым

Абдель-Азиз назвал бойца, который достоин того, чтобы сразиться за титул UFC с Махачевым
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал мнение, что за титул в лёгком весе должны сражаться российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и ирано-американский боец Бенеил Дариуш.

«Обращаюсь к СМИ. Должен ли Оливейра сражаться за титул следующим? На мой взгляд, больше всего этого заслуживают Бенеил Дариуш и Ислам Махачев», — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Напомним, бразилец Чарльз Оливейра провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гэтжи на турнире UFC 274, из-за чего его лишили титула чемпиона организации. При этом сам бой завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде.

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