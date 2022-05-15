Абдель-Азиз назвал бойца, который достоин того, чтобы сразиться за титул UFC с Махачевым
Поделиться
Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз высказал мнение, что за титул в лёгком весе должны сражаться российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и ирано-американский боец Бенеил Дариуш.
«Обращаюсь к СМИ. Должен ли Оливейра сражаться за титул следующим? На мой взгляд, больше всего этого заслуживают Бенеил Дариуш и Ислам Махачев», — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.
Напомним, бразилец Чарльз Оливейра провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гэтжи на турнире UFC 274, из-за чего его лишили титула чемпиона организации. При этом сам бой завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде.
Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
Комментарии
- 15 мая 2022
-
15:48
-
15:11
-
14:04
-
13:16
-
12:14
-
12:00
-
11:14
-
11:08
-
10:40
-
10:20
-
09:30
-
09:21
-
09:07
-
07:44
-
07:27
-
07:12
-
06:33
-
04:21
-
02:53
-
02:20
-
02:10
-
00:53
- 14 мая 2022
-
23:40
-
22:58
-
22:05
-
20:45
-
19:55
-
18:44
-
17:29
-
16:27
-
15:57
-
15:09
-
14:13
-
13:42
-
13:07
Партнерский контент