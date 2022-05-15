Конор Макгрегор: я покупаю «Твиттер»

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в своих социальных сетях новую запись, где написал о том, что он собирается купить «Твиттер».

«Я покупаю «Твиттер», — написал Макгрегор.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.

Ранее Макгрегор высказался об уходе из жизни президента ОАЭ, шейха Халифы бен Заида.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.