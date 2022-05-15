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Стали известны гонорары участников турнира Ковалёв — Пулев

Стали известны гонорары участников турнира Ковалёв — Пулев
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Стали известны гонорары участников вечера бокса в Лос-Анджелесе, в котором россиянин Сергей Ковалёв встречался с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.

Гонорары боксёров:

Сергей Ковалёв – $ 500 тыс.
Тервел Пулев – $ 192 тыс.

Курбат Пулев – $ 204,5 тыс.
Джерри Форрест – $ 140 тыс.

Эван Холифилд – $ 13 тыс.
Джермейн Макдональд – $ 7,5 тыс.

Фернандо Варгас – $ 10 тыс.
Терренс Жэрмон – $ 7 тыс.

Амадо Варгас – $ 10 тыс.
Анель Дудо – $ 5 тыс.

Эмилиано Варгас – $ 10 тыс.
Марк Сальгадо – $ 5 тыс.

Напомним, поединок Ковалёва и Пулева состоялся в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Бой продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей одержал победу единогласным решением судей.

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