Адвокат: Веласкес наплевал на свою жизнь. Это грустно

Американский адвокат Стив Кули высказался по поводу дела бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса.

«Это несложное дело. Говорят, что здесь есть нюансы, потому что его мотивом было желание поквитаться за предполагаемое издевательство над тем, кого он любил. Но это никак не смягчает дело. Нет оправдания с такой формулировкой.

Это очень грустно. Он наплевал на свою жизнь в момент гнева, злости, неконтролируемых эмоций, думая, что может взять правосудие в свои руки», — приводит слова Кули MMA Fighting.

Веласкес был арестован 28 февраля, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Кейну грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного заключения, если его признают виновным.



Напомним, Веласкес стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его четырёхлетнего сына. Кейн промахнулся, и пуля попала в отчима обвиняемого.



Примечательно, что обвиняемого в растлении сына Веласкеса суд отпустил под залог.