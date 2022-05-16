Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых» перчатках

33-летний ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором продемонстрировал боксёрскую тренировку.

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, сосредоточившись на занятиях в тренажёрном зале.



Ранее Макгрегор написал о том, что он собирается купить «Твиттер».



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