«К чёрту вас и Тима Казу». Чарло оскорбительно высказался в адрес Тимофея Цзю

Американский боксёр первого среднего веса Джермелл Чарло негативно отреагировал на вопрос журналиста о его возможном поединке с Тимофеем Цзю.
Напомним, в ночь на 15 мая 2022 года на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) Чарло нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо в 10-м раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
«К чёрту вас и Тима Казу. Отдай микрофон кому-нибудь другому и перестань задавать мне вопросы. Цзю нужно сделать огромный шаг вперёд, прежде чем сразиться со мной. Здесь, в Америке, совсем другая жара, детка», — приводит слова Чарло BoxingScene.
Напомним, российский боксёр Тимофей Цзю является официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO.
В последнем бою Цзю встречался с американцем Терреллом Гуше. Поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и продлился 12 раундов, по итогам которых все арбитры присудили победу Тимофею.
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