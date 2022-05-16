«Сейчас не время». Фергюсон отказался от тренировок в команде Оливейры

Американский боец UFC Тони Фергюсон высказался по поводу предложения потренироваться в одной команде с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я должен обдумать его слова, потому что Chute Boxe — очень хорошая школа. Но он находится в моей весовой категории. Я один из единственных бойцов, которых он не побеждал досрочно, и я вышел на этот бой с нулевым уровнем джиу-джитсу. Я выступил не так уж плохо. Я не так плох, как Дастин Порье, который просто лежал весь бой. Я оставался активным и везде искал сабмишены.
Мне нужно серьёзно подумать над этим, потому что я вижу, что снова буду выступать против него. Никакой вражды, но я вернулся туда и поговорил с ним перед взвешиванием. Я точно знаю, что мне нужно делать, и не могу сказать ни «нет», ни «да». Но сейчас я знаю, что мне не время идти в их команду», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.
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